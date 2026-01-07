ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдът в Дупница с 80 присъди за пияни и дрогирани шофьори
Ефективни наказания "лишаване от свобода“ са получили 18 лица. Най – възрастният от тях е на 62 г., а най- младият на 24 г.
На 59 водачи на МПС, от които двама 19- годишни са наложени условни наказания "лишаване от свобода“, изпълнението на които е отложено за изпитателен срок от по 3 години. Непълнолетен водач е осъден на 6- месечна "пробация“. Наказание "пробация“ е наложено на общо 3-ма подсъдими.
Районен съд Дупница е отнел в полза на държавата 13 МПС, послужили за извършване на престъплението по чл. 343б от НК. По 3 дела, подсъдимият е осъден да плати в полза на държавата сумата представляваща равностойността на лекия автомобил.
