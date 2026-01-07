Районен съд Дупница е наложил през 2025 година наказания на 80 водачи на моторни превозни средства по наказателни дела от общ характер, с предмет - управление на моторни превозни средства в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на. За сравнение, през 2024 година осъдените лица са били 87.Ефективни наказания "лишаване от свобода“ са получили 18 лица. Най – възрастният от тях е на 62 г., а най- младият на 24 г.На 59 водачи на МПС, от които двама 19- годишни са наложени условни наказания "лишаване от свобода“, изпълнението на които е отложено за изпитателен срок от по 3 години. Непълнолетен водач е осъден на 6- месечна "пробация“. Наказание "пробация“ е наложено на общо 3-ма подсъдими.Районен съд Дупница е отнел в полза на държавата 13 МПС, послужили за извършване на престъплението по чл. 343б от НК. По 3 дела, подсъдимият е осъден да плати в полза на държавата сумата представляваща равностойността на лекия автомобил.