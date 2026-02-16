Общо 4608 наказателни, граждански и административни дела са постъпили през 2025 г. в Районен съд – Дупница, съобщиха от пресцентъра на. Това е с 657 повече спрямо 2024 г. и с 953 повече в сравнение с 2023 г., което показва устойчива тенденция към нарастване на натовареността.През годината са разгледани 1352 наказателни дела, от които 1094 са новообразувани. Наблюдава се леко увеличение спрямо 2024 г., но броят им остава под този от 2023 г. Намаляват делата от общ характер, както и частните наказателни производства, докато административно-наказателните дела бележат ръст. Увеличават се и случаите с приложение на чл. 78а от Наказателния кодекс.По видове престъпления се отчита спад при делата срещу собствеността и при общоопасните престъпления. В същото време съдът регистрира увеличение на делата, свързани с наркотични вещества – 29 през 2025 г., както и ръст при престъпленията против личността.Образувани са 344 административно-наказателни дела, като най-голям е броят на тези по Закона за движение по пътищата – 152.През 2025 г. са приключени 1116 наказателни дела, което представлява 82,5% от подлежащите на разглеждане. Постановени са 50 присъди по дела от общ характер, от които три оправдателни. Общият брой на присъдите и одобрените споразумения по наказателни дела от общ характер е 202.Гражданските дела през годината са 3807, като 3514 са новообразувани. Увеличението спрямо предходните години се дължи основно на ръста при заповедните производства, които са 2542. От съда отчитат значително нарастване и при делбените производства и исковете по Закона за наследството, както и лек ръст при вещните искове.Намаляват делата по Закона за защита от домашното насилие – 39 през 2025 г., както и облигационните искове. Запазва се броят на трудовите дела.През годината са приключени 3497 граждански дела, като над 93% от тях са решени в тримесечен срок, което показва запазване на добрата срочност в работата на съда.