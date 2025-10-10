ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съдът в Дупница осъди мъж за шокиращо поведение
Съдът одобри постигнатото споразумение между прокуратурата, защитата и обвиняемия, което има силата на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.
Според материалите по делото, на 3 май 2025 г., по време на музикален концерт на площад "Свобода“ в Дупница, на стълбите пред сградата на Общината, мъжът е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Той е мастурбирал пред събралата се публика, включително и пред деца, демонстрирайки пълно неуважение към установените морални и нравствени норми.
Деянието е довело до скандализиране на обществеността и е било определено от съда като проява на изключителен цинизъм и брутално незачитане на обществения ред и морал.
Осъденият ще трябва да заплати и разноските по делото за изготвената експертиза в размер на 400 лева по сметка на Областната дирекция на МВР – Кюстендил.
