Районен съд – Дупница наложи наказание "пробация“ за срок от една година на 36-годишен мъж от община Бобов дол за подаване на неверни сигнали към Единния европейски номер 112, съобщиха отСъдът е одобрил споразумение между Районна прокуратура и защитата на обвиняемия, който се е признал за виновен. Той е подал три фалшиви сигнала, свързани с чупене на прозорци и продажба на субстанции. При извършената проверка от полицейски служители е установено, че подадената информация не отговаря на истината.Деянието е квалифицирано като престъпление по чл. 326, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.Наложеното наказание включва задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.