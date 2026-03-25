Съдът в Дупница наказа мъж за фалшиви сигнали към 112
Съдът е одобрил споразумение между Районна прокуратура и защитата на обвиняемия, който се е признал за виновен. Той е подал три фалшиви сигнала, свързани с чупене на прозорци и продажба на субстанции. При извършената проверка от полицейски служители е установено, че подадената информация не отговаря на истината.
Деянието е квалифицирано като престъпление по чл. 326, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Наложеното наказание включва задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
