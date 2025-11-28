ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдът отмени част от общинската наредба за такса "смет" в Бобов дол
Съдът е установил, че наредбата е приета в нарушение на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, който изисква решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 7 да се приемат чрез поименно гласуване. В протокола от заседанието на 27 декември 2024 г. липсва отбелязване на такова гласуване, което прави решението незаконосъобразно, а оттам – и подзаконовия нормативен акт в оспорените части.
"Анализът на нормативната регламентация обуславя извода на КАС, че Наредбата в частта на чл.24, чл.25 и Приложение №1 към чл.25 са незаконосъобразни, като противоречащи на нормативен акт от по-висока степен - чл.67 от ЗМДТ, тъй като липсва посочване на обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането на количествения критерий за определяне на ТБО; в решение №142/27.12.2024г. липсват и мотиви, придружени с анализ, за избор на определената основа, а в случаите по ал.5 – и мотиви за неприлагане на основата по ал.4, както и вида и източника на информация за изчисляване размера на таксата за битови отпадъци. В този смисъл оспорените разпоредби и Приложение №1 не следва да бъдат прилагани по арг. от чл.15, ал.1 вр. ал.3 от ЗНА“, се посочва в съдебното решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14- дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
