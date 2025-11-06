Съдия Пенка Братанова пое втори мандат начело на Окръжен съд – Кюстендил

© Окръжен съд - Кюстендил Съдия Пенка Братанова официално встъпи в длъжност като административен ръководител – председател на Окръжен съд – Кюстендил. Церемонията се проведе в Апелативен съд – София, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд.



Актът за встъпване ѝ бе връчен от председателя на Софийския апелативен съд, съдия Даниела Дончева. Двете положиха подписите си в атмосфера на приемственост и професионално уважение.



"Приемете моите искрени поздравления по случай повторния Ви избор за председател на Окръжен съд – Кюстендил! За всички нас, които Ви познаваме, това не беше изненада. Пълното единодушие на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет при одобрението на Вашата кандидатура говори достатъчно за начина Ви на работа, както и за високия професионален дух, благодарение на който успешно реализирахте първия си мандат. Убедена съм, че такъв ще бъде и вторият Ви мандат. Искам да Ви пожелая здраве, кураж и търпение. С хора като Вас може да се върви напред! Желая Ви успех!“, заяви председателят на Апелативен съд – София, съдия Даниела Дончева.



Съдия Пенка Братанова благодари за оказаното доверие и отправените пожелания.