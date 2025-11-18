ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдилищата в Кюстендил ще наградят 45 талантливи ученици
Жури в състав: Йоана Такова и Мина Павлова – младши съдии в Окръжен съд – Кюстендил, и Калин Василев – съдия в Районен съд – Кюстендил, отличи 45 ученици в трите конкурсни категории: "Литературно творчество“, "Изобразително изкуство“ и "Фотография“.
Награждаването ще се проведе на две церемонии: на 20 ноември от 14.00 ч. в Съдебната палата в Кюстендил и на 21 ноември от 13.30 ч. в Съдебната палата в Дупница. И двете събития ще бъдат излъчвани на живо във "Фейсбук“ страницата "Кюстендилски съдебен район“.
Отличените творби – рисунки, литературни произведения и фотографии – ще бъдат публикувани в страницата "Кюстендилски съдебен район“ и ще останат достъпни до края на месец ноември. Най-добрите произведения от раздел "Изобразително изкуство“ ще бъдат подредени в благотворителна изложба в Съдебната палата в Кюстендил.
Конкурсът е част от образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2025/2026 година. Инициативата се осъществява с подкрепата на Висшия съдебен съвет и Регионалното управление на образованието – Кюстендил.
