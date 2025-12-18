Традиционната кампания “Деца помагат на деца“, инициирана от Окръжен съд Кюстендил и районните съдилища в Дупница и Кюстендил, тази година е в подкрепа на децата с аутизъм, съобщиха от пресцентъра на. Средствата събрани от благотворителната продажба на картини, отличени в Областния ученически конкурс "В страната на Справедливостта 2025 г.“, бяха предадени на Сдружение “близо ДО ТЕБ“ – гр. Дупница, за кампанията "Бъдеще с усмивка". Тя е в подкрепа на близо 200 семейства, като целта е обучение на специалисти, които да работят с децата с аутизъм в училище."Борим се за възможността децата със специални образователни потребности да учат и да имат шанс да се социализират“, споделят родители."Необходими са повече и съвременно обучени специалисти, които да работят с децата с аутизъм в училище, за да учат нормално и да станат пълноценни, самостоятелни хора. Необходимата сума е 60 000 лева, с която ще платим обучението на няколко преподаватели по АБА терапия, при която се използва приложно-поведенчески анализ на всяко дете. Тя се прилага успешно в Център за деца със специални образователни потребности в Благоевград. Инициативата за тази кампания е на майки от Дупница, чиито деца посещават Центъра в Благоевград и се радват на удивителни резултати. Тяхното желание е развитието на децата да продължи и в училище, което сега е трудно и ограничено. Нека заедно да помогнем на над 200 семейства в Дупница, чиито деца са диагностицирани с аутизъм, да са спокойни за бъдещето им! Сигурни сме, че ако отново се обединим, ще успеем!“, споделят от Сдружение “близо ДО ТЕБ".