ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдилищата в Кюстендил с благотворителна кампания
© Фокус
"Борим се за възможността децата със специални образователни потребности да учат и да имат шанс да се социализират“, споделят родители.
"Необходими са повече и съвременно обучени специалисти, които да работят с децата с аутизъм в училище, за да учат нормално и да станат пълноценни, самостоятелни хора. Необходимата сума е 60 000 лева, с която ще платим обучението на няколко преподаватели по АБА терапия, при която се използва приложно-поведенчески анализ на всяко дете. Тя се прилага успешно в Център за деца със специални образователни потребности в Благоевград. Инициативата за тази кампания е на майки от Дупница, чиито деца посещават Центъра в Благоевград и се радват на удивителни резултати. Тяхното желание е развитието на децата да продължи и в училище, което сега е трудно и ограничено. Нека заедно да помогнем на над 200 семейства в Дупница, чиито деца са диагностицирани с аутизъм, да са спокойни за бъдещето им! Сигурни сме, че ако отново се обединим, ще успеем!“, споделят от Сдружение “близо ДО ТЕБ".
Още от категорията
/
Сдружение за дива природа "Балкани" и изграждането на АМ "Струма": Не отговаря на минималните изисквания за магистрала – да бъде отделена от местния трафик
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Над 18 улици в Разлог са с нов облик
20:10 / 17.12.2025
Мъж е загинал, след челен удар в бетонна стена в Горна Бразница
15:08 / 17.12.2025
Трима задържани и двама постладали след масов бой в Якорудско
11:44 / 17.12.2025
Четири пожара за денонощие в Кюстендилско
11:45 / 17.12.2025
Футболът сплотява учениците в Кюстендил
10:02 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.