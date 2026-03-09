Съдиите от Районен съд – Кюстендил, подкрепени от колегите си от Окръжен съд – Кюстендил, са изпратили писмо до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в което изразяват недоволството си от начина, по който функционира модулът "Централизирано разпределение и електронна обработка на заповедни дела, интегриран с Единния портал за електронно правосъдие“ към Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). За това съобщиха от пресцентъра наВ писмото си магистратите посочват, че целите на системата са разбираеми, но практическото ѝ приложение създава сериозни затруднения. "Намираме за легитимни поставените цели – да се постигне равномерно натоварване на районните съдии, но смятаме, че реализираният на практика "продукт“ създава редица проблеми, които следва да бъдат адресирани“, се казва в позицията на съдиите.Според тях, в стремежа да се постигне равномерно натоварване на съдилищата, се стига до прекомерно натоварване на отделни съдии "чрез засипването им със заповедни производства“. По всяко от тях трябва да се предприемат действия в кратки срокове – в рамките на три дни. В случаите, когато съдът трябва незабавно да отхвърли заявление, частично или изцяло, поради наличие на неравноправни клаузи или недействителност на договор, въз основа на който се претендира вземането – случаи, които според съдиите стават все по-чести – разпорежданията на съда по обем и съдържание често наподобяват съдебни решения. Като пример магистратите посочват, че само за два месеца има съдии в страната, на които са разпределени по 300 нови заповедни дела.В писмото се обръща внимание и на възможностите за злоупотреба със заповедното производство, което води до допълнително натоварване на съдилищата. "Всяко второ или трето заявление е основано или на неравноправни клаузи, или на недействителен потребителски договор, въпреки че практиката на съдилищата в тази насока е трайна и непротиворечива. Целта на заявителите е да попаднат на съдия, който ще уважи заявлението им. Факт е, че потребителите често не възразяват срещу заповедите, защото се намират в по-слаба позиция, не разполагат с нужните знания, отсъстват и т.н. Точно поради тази причина законодателят е предвидил задължение на съдилищата да следят за неравноправни клаузи и недействителност на договорите, въз основа на които се претендират вземания в заповедното производство“, посочват съдиите от Районния съд в Кюстендил.Магистратите дават и примери от практиката, според които заявителите все по-често образуват паралелни дела, оттеглят заявленията си, след като те бъдат частично отхвърлени, и прилагат други подобни практики. В резултат на това извършената от съдията работа често се оказва напразна.Съдиите от Районния съд в Кюстендил, подкрепени от колегите си от Окръжния съд в града, отправят и конкретни предложения за подобряване на системата. Сред тях са при разпределението на делата да се отчита личната натовареност на конкретния съдия, да се въведе максимален брой заповедни дела, които могат да бъдат разпределяни на един съдия за ден, както и в дни, когато масово отсъстват съдии – например по празници или при грипни епидемии – по изключение в разпределението да бъдат включвани всички съдии, дори и от съдилища, които по принцип са изключени.Сред останалите предложения са разкриването на нови щатни бройки за съдебни помощници и съдебни деловодители, при определянето на коефициента на натовареност да се отчитат делата, по които заявлението е отхвърлено изцяло или частично поради неравноправна клауза или недействителност на договора, както и да се въведе едноседмичен или двуседмичен срок за произнасяне на съда по заповедното производство, считано от постъпването или уточняването на заявлението.Съдиите предлагат също да се премахне възможността за предявяване на осъдителен иск за отхвърлено вземане поради наличие на неравноправни клаузи или недействителност на договора, както и да не се разпределят заповедни дела на съдия в тридневния период преди планиран отпуск. Делата, разпределени в ден, в който съдията е в отпуск по болест, според тях следва да бъдат преразпределяни между всички съдии в централизираната система.В писмото си съдиите коментират и невъзможността заповедното производство да се води изцяло електронно. Според тях е налице невъзможност само чрез системата да се проследяват всички заповедни дела."Намираме за съществен пропуск, че ЕИСС е така организирана, че делата не могат да бъдат разглеждани хронологично – актовете на съда, иницииращите и съпътстващите документи и съобщенията са в отделни секции и в различна хронология“, посочват районните съдии от Кюстендил, като дават редица примери от практиката при обработката на този вид дела в системата.Магистратите акцентират и върху проблеми, свързани с работата на връчителите и функционирането на ЕИСС, които водят до неправилно изчисляване на срокове за нотификации, невъзможност да започне да тече срок поради липса на посочена дата и други затруднения в работата със системата.