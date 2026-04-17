Дупница е домакин на традиционният събор "Умни петък“. От общинската администрация в града предупреждават, че във връзка с провеждането на събитието в района на кооперативния пазар е въведена временна организация на движението. Ограниченията ще бъдат в сила до 19.00 часа на 18 април.

В този период са затворени за движение следните улици: улица "Булаир“ – от началото при ул. "Св. Иван Рилски“ до кръстовището с ул. "3-ти Гвардейски полк“, улица "Свети Георги“ – от ул. "Булаир“ до ул. "Велико Търново“, улица "Пазарна“ – от ул. "Булаир“ до края на кооперативния пазар (блок 1 в ж.к. "Дупница“), както и улицата между задния вход на общинската болница и кооперативния пазар.

Затварянето на улиците е съгласувано с компетентните органи – Районно управление -Дупница и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, като са осигурени алтернативни маршрути за движение на автомобилите със специален режим.

От Община Дупница се извиняват на местните жители и гостите на града за причиненото временно неудобство и призовават за разбиране, съобразителност и спазване на указанията за движение и паркиране.

Съборът "Умни петък“ има дългогодишна традиция, датираща отпреди повече от век, когато в града се събирали търговци от цялата страна. Именно тогава възниква и изразът "пазарувай и се пазари умно“, дал името на празника.