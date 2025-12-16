Празник на любовта към аборигенното българско овчарско куче, събра кучета от клубове от цяла България в Разлог.На събора имаше представители на породата от Разлог, Плевен, Кочериново, Ботевград, Благоевград, Перник, Пазарджик, София, Добринище, Ихтиман, Пловдив, Костандово, село Ивайло, Костенец, Банско и други.Съборът на аборигенното българско овчарско куче в Разлог бе открита с приветствените слова на кмета на община Разлог Красимир Герчев, който поздрави организаторите, гостите и почетното жури като пожела здраве и успех на собствениците на четириногите приятели, които влагат много грижи и любов в отглеждането им.В знак на признателност за безусловната подкрепа и съдействие, кметът Красимир Герчев получи Благодарствен плакет от Сдружение "МК Разлог за Българско овчарско куче“.С изключително величие и увереност дефилираха над 200 красиви кучета - участници събора.Те се състезаваха за награди в следните категории: клас "бебе“, клас "подрастващи“, клас "млади“, клас "открит“, клас "работен“, "ветерани“, “дете и куче“ , "най-добър развъдник“, "най-добра развъдна двойка“ и "шампион на изложбата“.Всички участници получиха Грамота за участие в събора, а за децата имаше специални чантички с изненади.Много медали и купи се раздадоха на красивите български овчарски кучета, макар че надпреварата бе оспорвана, а журито - изключително затруднено с оценяването.Призът за най-добро женско куче грабна Сара от клуб Благоевград, а най-добро мъжко куче и победител на събора беше куче Шериф от село Добърско със собственик Илиан Будин.