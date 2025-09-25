Новини
Събират се общинските съвети в пет кюстендилски общини  
Автор: Венцислав Илчев 06:46
© Фокус
Архив
Общинските съвети в Кюстендил, Дупница, Бобошево Бобов дол и Сапарева баня ще проведат редовни заседания, предаде "Фокус“. В дневния ред на заседанието на ОбС – Кюстендил са включени 23 точки.

Съветниците трябва да гласуват информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Кюстендил и състоянието на общинския дълг към края на миналата година, както и да приемат одитирания годишен финансов отчет на Община Кюстендил за 2024 година заедно с одитен доклад на Сметната палата. Включена е точка за вътрешни компенсирани промени по бюджета за настоящата година.

Предстои промяна на няколко общински наредби и предложение за удължаване срока на договор за кредит от "Фонд за органите за местно самоуправление в България — ФЛАГ" ЕАД по проект "Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО "Рила Еко", регистриран в ИСУН 2020 с №BG16М1 ОРО02-2.002-С01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Съветниците трябва да приемат финансовия анализ на търговско дружество "Хигия" ЕООД гр. Кюстендил за 2024 г., което е 100% общинска собственост, информация за дейността и годишния отчет за 2024 година на дружеството и освобождаване от отговорност на неговия управител.

Общинският съвет в Дупница ще гласува промени в наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им, както и Общинската програма за намаляване на риска от бедствия. В дневния ред на заседанието е включена точка за гласуване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021- 2027 година през 2024 година.

В Бобошево ще дискутират изпълнението на бюджета за първото  шестмесечие за 2025 година. Ще се гласува отчет на изпълнението на решенията на Общински съвет – Бобошево, приети за полугодието. Съветниците трябва да приемат анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Седем точки са включени в дневния ред за заседанието на местния парламент в Бобов дол. Предстои трансформиране на целевата субсидия за капиталови в  трансфер за други целеви разходи. Важна точка е и формиране на паралелка под минималния брой на учениците в СУ "Христо Ботев" - Бобов дол за учебната 2025/2026 година.

В Сапарева баня ще изменят Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Включена е докладна записка относно утвърждаване на паралелка с брой на учениците под минималния в VIII клас по специалността "Екскурзоводско обслужване" по професия "Екскурзовод" в СУ "Христо Ботев".






