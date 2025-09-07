ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стотици вкусиха гурме ястие с кестени в Брежани, приготвено лично от шеф Иван Звездев
На празника присъстваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, председателят на Общински съвет Симитли Вилимир Александров, народният представител в 51-0 Народно събрание на Р България Стефан Апостолов, зам. кметовете Маруся Филатова и Елеонора Гаврилова, главният секретар на община Симитли Гергана Стоименова, д-р Мария Апостолова, жители и гости на селото.
С бурни аплодисменти беще посрещнат шеф Иван Звездев, който е стар приятел на Брежани и сдружението, открил първия празник на брежанския кестен през 2010 година и с поредица от филми популяризирал майсторството на дамите от Брежани и Ракитна.
Празникът откри Снежана Стоименова, зам.- председател на сдружение "Хора и традиции“, която подчерта, че дегустационият празник е по проект на сдружението по МИГ "Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ и Държавен фонд "Земеделие“, малък е проектът, но целите са му големи – да се популяризира и приложи в съвременната кухня неоценимият по вкусови качества брежански кестен. Тя благодари за подкрепата на кмета на община Симитли Апостол Апостолов и зам. кмета по европейските програми Маруся Филатова, които поздравиха всички участници за поредния хубав празник в община Симитли.
На празника за пръв път беше представена и подарена на всички участници книгата-рецептурник "На кестена с любов“ на Румяна Панова, в която освен над 80 рецепти с кестени има и ценна информация за приложението на кестените, за техните качества, за приложението им в съвременната българска и световна кухня.
На изключителен интерес се радваше богатата кулинарната изложба, в която се преплиташе традиция и съвременност, автентичен вкус и майсторлък. И журито в състав Иван Звездев, Румяна Панова и Снежана Стоименова, оцени по достойнство всички участници: и гозбите на брежанските дами, и дългата трапеза на Катя Лулейска и Райна Гюрова, сладката баница на Долно Осеново, атрактивните баници, пърженици, сладкиши на читалищата в Черниче, Полето, Крупник, Железница, Градево, имаше дори и кастанячо. И въпреки възможността за първа, втора и трета награда, журито оцени по достойноство всички участници със заслужени награди: плакети MasterChef.
Голяма кошница с плодовете на земята от Градево получи подарък – с благодарност кметът на община Симитли Апостол Апостолов, кошници с големи домати и чушки, родени на брежанска земя получи и обичаният Иван Звездев.
Той – от своя страна, пред очите на всички сготви над 100 порции гурме ястие – пиле с булгур и кестени, и нахрани всички.
И песен имаше. Пяха женските певчески групи от Железница и Симитли. Пя и Христо Емилов – детето чудо от Брежани с множество награди за красивия си глас.
И хоро...
Стана празник. На благословената брежанска земя, раждаща само тук брежански кестени с уникален вкус.Празник на традиционната и много вкусна кухня на община Симитли.Празник на майсторството и на любовта към кулинарията.
"Откриването на ново ястие е много по-важно за човечеството отколкото откриването на нова планета.“ – обича да цитира Иван Звездев.Да открием кестените като неоценима възможност за гурме ястие!
Проектът "Дегустационен празник на традиционните и нови ястия с брежански кестени“ с бенефициент Сдружение "Хора и традиции“ в село Брежани, община Симитли е в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG06RDNP001-19.708-0001-С01 от 14.04.2025 г., подписан между сдружението, МИГ "Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ и Държавен фонд "Земеделие“. Проектът е със срок на изпълнение от 14.04.2025 г. до 15.09.2025 г. Основната цел на проекта е създаване на нови практики за приложения на брежанските кестени като изключително търсен търговски продукт и неизползваните му възможности до днес. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г., по Приоритетни оси "Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)“ по Процедура МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 20 "СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ", с код на процедура: BG06RDNP001-19.708. Общата стойност на проектът е 10 000.00 лв, от които 9 000.00 лв европейско и 1 000.00 лв национално съфинансиране.
