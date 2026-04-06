Българският Червен кръст (БЧК) започва раздаването на хранителни продукти на уязвими граждани в Кюстендил, предаде ФОКУС. Инициативата се реализира по Програма "Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, в рамките на операция "Подкрепа“.

Раздаването ще се извършва в специално обособен пункт в Кюстендил, на ул. "Петър Берон“ №26. Работното време е всеки работен ден от 11.00 до 15.00 часа. Помощта ще се предоставя срещу представяне на документ за самоличност и подпис.

Хранителните пакети съдържат 11 вида продукти и са предназначени за лица и семейства, подпомагани от дирекциите "Социално подпомагане“ по различни програми. Сред тях са хора, получавали помощи за отопление, семейства с ниски доходи, лица с увреждания, как-то и такива, получили еднократна социална помощ при извънредни обстоятелства.

Едночленните и двучленните семейства ще получават по един пакет с тегло 10,920 кг, включващ основни хранителни продукти като брашно, ориз, лютеница, консервирани зе-ленчуци, месни консерви и олио. Тричленните и по-големите семейства ще получават по два пакета с общо тегло 23,960 кг.

Списъците с правоимащите лица се изготвят от Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган на програмата. Раздаването се осъществява чрез мрежата от пунктове на БЧК.

Освен хранителна помощ, на нуждаещите се ще бъдат предоставени и съпътстващи мерки – консултации за здравословно хранене, насочване към социални и здравни услуги, информа-ция за права и услуги, както и обучения за реакция при бедствия и кризисни ситуации.

По време на раздаването гражданите ще получат и информационни материали, свързани с хигиена, здраве и първа помощ. В някои пунктове ще бъде осигурена възможност за измер-ване на кръвно налягане и тегло.