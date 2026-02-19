Хиляди петричани се включиха във възпоменателно факелно шествие, което тръгна от сградата на Общината към паметника на Васил Левски в градския парк.Стотици факли огряха Петрич, за да напомнят за светостта и светлината на делото, за пламъка, с който Апостола поведе народа.Поетична композиция "Поглед към теб, Апостоле“ представиха изразително и уважително възпитаници на ЦПЛР ОДК – Петрич. В събитието участваха и деца от ДГ №1 "Снежанка“, за да покажат здравата нишка на народната памет.Кметът на общината Димитър Бръчков призова младите хора да не позволят да потънат в забрава героите ни."Вдъхновявайте се от примера им! Учете за тях, разказвайте за тях, където и по света да се намирате. Историята, написана с кръвта им, трябва винаги да е причина да бъдете горди с произхода си, с корените и рода си“, допълни в обръщението си кметът.Цветя и венци положиха с признателност на паметника на Апостола общински и държавни учреждения, културни институции, детски градини, училища, неправителствени организации и спортни клубове.Възпоменателното събитие в Петрич за 153 години от кончината на Васил Левски уважиха и двама депутати в Европейския парламент – Илия Лазаров и Ерик Сарджакомо, които също положиха цветя на монумента на Апостола.