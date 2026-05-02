Над 1 300 деца от страната и съседна Северна Македония участват в творческите направления на Международния детски конкурс "Южни слънца“ в Петрич.

Той започна по традиция с дефиле по централните улици на града, а най-дългото хоро беше изиграно пред сградата на Общината. На сцената на площад "Евтим Евтимов“ се състоя официалното откриване на тазгодишното издание.

"Двадесет и седем години Петрич е желана трибуна - трибуна, която посреща детското творчество в изпълнителското, танцовото и изобразителното изкуство. Благодаря Ви, скъпи ръководители и деца, че отново сте част от този празничен момент. Днес Петрич е различен. Благодаря за организацията, създадена от Общински детски комплекс“, каза при откриването на МДК "Южни слънца“ кметът на общината Димитър Бръчков - патрон на събитието.

Той връчи и първата Гран При награда тази вечер в направление "Преглед на ученически духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави“. Директорът на ЦПЛР ОДК - Петрич Таня Димитрова също поздрави участниците и благодари за емоцията, която носят.

През следващите два дни продължава надпреварата в другите три направления на Международния детски конкурс "Южни слънца“ - пленер живопис "Мелодии от багри“, фолклорно надиграване, фолклорно и популярно пеене.

Международният детски конкурс "Южни слънца“ се организира от Община Петрич, ЦПЛР ОДК - Петрич, Национален дворец на децата и Министерство на образованието и науката!