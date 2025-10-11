ЗАРЕЖДАНЕ...
|Столични лекари консултираха над 300 деца в Кюстендил
Заместник-председателят на Столичната лекарска колегия д-р Ваньо Видков подчерта, че целта на инициативата е да осигури достъп до високоспециализирана педиатрична помощ за деца в региони с ограничен достъп до такъв тип здравни услуги. "Целта е да се извършат прегледи и ако бъдат установени патологични случаи, в случай на необходимост, лечението да продължи в столицата. Това е инвестиция в младите хора и в бъдещето“, посочи д-р Видков.
Програмата "Детско здраве“ стартира още през 2012 година и оттогава досега са прегледани около 31 000 деца от различни населени места в България. Инициативата е доброволна и се реализира със съдействието на местните власти. Основната ѝ мисия е да предостави достъп до качествени здравни грижи на деца от малки и средни населени места, където липсват специализирани медицински кадри.
Въпреки големия интерес и значително по-големия брой посетили от предварително записаните, нито едно дете не беше върнато.
"Винаги съм твърдял, че превенцията е в основата на доброто здраве. Община Кюстендил се стреми да организира повече мероприятия за превенцията“, каза кметът на общината инж. Огнян Атанасов, който изрази благодарността си към организаторите за ангажираността и професионализма.
Родителите също изразиха своята признателност. "За да направим такива прегледи в София, трябва да отделим поне два или три дни – за пътуване, чакане по болници и почивка след това. А тук всичко е организирано на място, в рамките на няколко часа, и получихме безценна помощ“, сподели майка на 9-годишно дете от Кюстендил.
Нов момент в тазгодишното издание на кампанията бе поставеният акцент върху профилактиката на спортни травми. За първи път в града специалисти по ортопедия и травматология извършиха прегледи на десетки деца-спортисти от местния лекоатлетически клуб "Цвети Кирилова“. Младите скачачи, бегачи и спринтьори получиха ценни насоки за поддържане на здравето на опорно-двигателния апарат, както и съвети за превенция на спортни наранявания в ранна възраст.
Програмата "Детско здраве“ продължава да се доказва като изключително ценен и необходим здравен проект, който обединява усилията на лекари, институции и родители в името на детското здраве.
