Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Столични лекари консултираха над 300 деца в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 16:46Коментари (0)57
© Фокус
виж галерията
Кюстендил стана домакин на поредното издание на програмата "Детско здраве“ на Столичната лекарска колегия, предаде репортер на "Фокус“. В рамките на само няколко часа повече от 300 деца от града и региона получиха безплатни медицински прегледи от водещи детски специалисти от София. Консултациите се проведоха в МБАЛ "Д-р Никола Василиев“ и включваха диагностика от лекари с дългогодишен опит в най-големите болници в столицата.

Заместник-председателят на Столичната лекарска колегия д-р Ваньо Видков подчерта, че целта на инициативата е да осигури достъп до високоспециализирана педиатрична помощ за деца в региони с ограничен достъп до такъв тип здравни услуги. "Целта е да се извършат прегледи и ако бъдат установени патологични случаи, в случай на необходимост, лечението да продължи в столицата. Това е инвестиция в младите хора и в бъдещето“, посочи д-р Видков.

Програмата "Детско здраве“ стартира още през 2012 година и оттогава досега са прегледани около 31 000 деца от различни населени места в България. Инициативата е доброволна и се реализира със съдействието на местните власти. Основната ѝ мисия е да предостави достъп до качествени здравни грижи на деца от малки и средни населени места, където липсват специализирани медицински кадри.

Въпреки големия интерес и значително по-големия брой посетили от предварително записаните, нито едно дете не беше върнато.

"Винаги съм твърдял, че превенцията е в основата на доброто здраве. Община Кюстендил се стреми да организира повече мероприятия за превенцията“, каза кметът на общината инж. Огнян Атанасов, който изрази благодарността си към организаторите за ангажираността и професионализма.

Родителите също изразиха своята признателност. "За да направим такива прегледи в София, трябва да отделим поне два или три дни – за пътуване, чакане по болници и почивка след това. А тук всичко е организирано на място, в рамките на няколко часа, и получихме безценна помощ“, сподели майка на 9-годишно дете от Кюстендил.

Нов момент в тазгодишното издание на кампанията бе поставеният акцент върху профилактиката на спортни травми. За първи път в града специалисти по ортопедия и травматология извършиха прегледи на десетки деца-спортисти от местния лекоатлетически клуб "Цвети Кирилова“. Младите скачачи, бегачи и спринтьори получиха ценни насоки за поддържане на здравето на опорно-двигателния апарат, както и съвети за превенция на спортни наранявания в ранна възраст.

Програмата "Детско здраве“ продължава да се доказва като изключително ценен и необходим здравен проект, който обединява усилията на лекари, институции и родители в името на детското здраве.







