|Столичната екоинспекция следи ситуацията с пожара край село Паничарево
По данни към момента пожарът е локализиран, като продължава гасенето на горящи купчини с битови отпадъци. Благодарение на липсата на вятър, димните емисии не се насочват към населеното място, съобщиха от екоинспекцията.
Представители на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН), които са на терен, извършват измервания на концентрациите на метан, фосфин, въглероден диоксид и сероводород. Към момента всички отчетени стойности са нулеви.
РИОСВ – София продължава да следи развитието на ситуацията и остава в координация с компетентните институции.
