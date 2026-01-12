Разлог отбеляза един истински празник – Стоил Шопов навърши 100 години. Роден на 11 януари 1926 г., той е първият столетник в своя род и жив пример за доброта, честност и силен дух.В празничния ден около него се събраха близки, роднини и приятели от Пенсионерския клуб, които дойдоха, за да го поздравят и да споделят празника муЮбилеят бе уважен и от зам.-кмета на Община Разлог Славчо Фарфаров, който поднесе поздрави от името на кмета Красимир Герчев с пожелания за здраве, спокойствие и още много светли дни. Зам.-кметът пожела на Стоил Шопов крепко здраве и бодър дух, като подчерта, че подобни личности са жива гордост за Разлог.През дългите си трудови години Стоил Шопов е служил като полицай, професия, на която остава верен до 1983 година, отдавайки живота си на реда, справедливостта и сигурността на хората.Стоил Шопов е най-малкото от три деца. Имал е брат и сестра, които съдбата е отнела млади, но споменът за тях остава жив в сърцето му.Сред гостите беше и племенницата му Мария, която с вълнение разказа за неговата доброта и чиста душа.За своите 100 години Стоил Шопов е извървял дълъг път, изпълнен с труд, изпитания и радости. Макар да живее сам, той е запазил младежкия си дух, всеки ден посещава пенсионерския клуб, среща се с приятели и продължава да общува активно с хората около себе си."Честит юбилей, Стоил Шопов! Пожелаваме Ви крепко здраве, спокойни и светли дни, изпълнени с обичта на близките и уважението на всички. Нека добротата Ви продължава да бъде пример за поколенията", допълват от Община Разлог.