Стартират плащанията на данък върху превозните средства за 2026 година за община Симитли
Община Симитли уведомява всички граждани, че платеният до края на април данък върху превозните средства е с отстъпка от 5%.
Данъкът върху превозните средства може да се заплати на касите в община Симитли, в брой или чрез терминал за плащане, както и във всички касови салони в селата Крупник, Брежани, Полето, Долно Осеново, Полена и Черниче.
За удобство на всички жители, които не са на територията на общината, се предоставят следните възможности за плащане на данъчни задължения:
*Безкасово по банкова сметка на Община Симитли:
ИНВЕСТБАНК
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG34IORT80498400568400
*По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, с кредитна карта или карта за разплащане, след проверка на задълженията си на интернет страницата на община Симитли. За ползване на тази услуга е необходимо да се снабдите с ПИН код от община Симитли, Дирекция "МПОС“.
*На касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) в цялата страна с код за вид плащане:
442300 – Данък МПС
Данъкът върху превозни средства може да се заплати на две равни вноски в следните срокове - до 30 юни и до 31 октомври 2026 година.
Община Симитли уведомява, че и тази година всички данъци могат да се плащат чрез виртуалните канали на Пощенска банка и УниКредит БулБанк.
