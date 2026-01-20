Дирекция "Местни приходи и общинска собственост“ към Община Симитли уведомява всички граждани, че стартират плащанията на данък върху превозните средства за 2026 г. И тази година няма промяна в размера спрямо миналата 2025.Община Симитли уведомява всички граждани, че платеният до края на април данък върху превозните средства е с отстъпка от 5%.Данъкът върху превозните средства може да се заплати на касите в община Симитли, в брой или чрез терминал за плащане, както и във всички касови салони в селата Крупник, Брежани, Полето, Долно Осеново, Полена и Черниче.За удобство на всички жители, които не са на територията на общината, се предоставят следните възможности за плащане на данъчни задължения:*Безкасово по банкова сметка на Община Симитли:ИНВЕСТБАНКBIC: IORTBGSFIBAN: BG34IORT80498400568400*По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, с кредитна карта или карта за разплащане, след проверка на задълженията си на интернет страницата на община Симитли. За ползване на тази услуга е необходимо да се снабдите с ПИН код от община Симитли, Дирекция "МПОС“.*На касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) в цялата страна с код за вид плащане:442300 – Данък МПСДанъкът върху превозни средства може да се заплати на две равни вноски в следните срокове - до 30 юни и до 31 октомври 2026 година.Община Симитли уведомява, че и тази година всички данъци могат да се плащат чрез виртуалните канали на Пощенска банка и УниКредит БулБанк.