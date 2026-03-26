В присъствието на кмета на община Разлог Красимир Герчев и зам.кмета Славчо Фарфаров, с кмета на с.Бачево Росица Чатлабашева и жители, стартира обновяването на улица "Костадин Катранджиев“.След подмяната на водопроводната мрежа предстои полагане на нов асфалт, изграждане на нови бордюри и тротоари, както и монтаж на колекторни тръби. Тези действия значително подобряват инфраструктурата, безопасността и удобството за жителите и гостите на селото.Активно се работи и по две ключови улици в град Разлог – "Иван Даскала“ и "Патриарх Евтимий“, като проектът се реализира с подкрепата на Държавен фонд "Земеделие“ и обхваща общо 19 улици в общината – в град Разлог, село Баня, село Бачево и село Елешница.Работата по обновяването на улиците върви системно и без прекъсване, като всеки нов проект е доказателство за постоянството и ангажираността на общината.Целта е създаване на по-безопасна, удобна и модерна градска среда, с подобряване на инфраструктурата и качеството на живот за всички жители и гости на общината. Това е част от дългосрочната стратегия за устойчиво развитие и модернизация на уличната мрежа, в която видимите резултати се редуват с нови проекти и конкретни действия на терен.Продължаваме да инвестираме активно в инфраструктурата – с грижа за хората, с визия за развитие, с постоянство и отговорност, сподели Кметът на община Разлог Красимир Герчев.