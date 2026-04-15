Инициативата се организира от Община Сандански в партньорство със Спортно училище "Пейо Яворов“ и по традиция се провежда в деня преди празника на град Сандански.
Участниците ще преминат по маршрута: Сандански – Ново Делчево – Спатово – Хотово – Лозеница – Мелник и обратно.
Очаква се финалът да бъде около 17:00 ч., непосредствено преди тържественото посрещане на чудотворната икона на Света Богородица "Св. Пояс“, която ще пристигне от храм "Св. Антоний“ в Мелник.
