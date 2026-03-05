В Кюстендил стартира пролетната залесителна кампания, предаде. Залесяването започва от днес и се реализира със съдействието на местния предприемач Милен Георгиев, управител на кюстендилска фирма, който е осигурил посадъчния материал. Инициативата е част от усилията за създаване на по-зелена, по-красива и по-благоприятна градска среда.Предвидено е засаждането на широколистни дървета от видовете пауловния, каталпа и албиция, които ще обогатят зелената система на града и ще допринесат за по-добър микроклимат."Призоваваме всички да бъдат внимателни и да съдействат за опазването на младата растителност. Нека заедно се грижим за нашия зелен град и да допринасяме за по-чиста и благоприятна среда за живот“, апелираха от Община Кюстендил.Пролетното залесяване е още една стъпка към устойчивото развитие на града и ангажираността на местната общност към опазването на околната среда.