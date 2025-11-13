ЗАРЕЖДАНЕ...
Стартира обучение по киберсигурност в Кюстендил
"Превенцията е най-важна, за да можем да опазим вас – децата, защото именно вие сте нашето бъдеще“, заяви кметът на общината инж. Огнян Атанасов при откриването на програмата.
Обученията се реализират в партньорство с Cyber360 Academy и се водят от водещия експерт по киберсигурност Явор Колев, който има над 25 години професионален опит в противодействието на високотехнологичната престъпност.
"Много е важно да разбирате рисковете, които крие интернет, защото всеки един от вас има достъп до електронни устройства и социални мрежи. Много е вероятно да се сблъскате с различни форми на кибертормоз. Затова тези обучения са изключително ценни – те ви показват как да се предпазвате, как да разпознавате опасностите и как да реагирате правилно“, подчерта още кметът Атанасов.
Програмата има за цел да повиши дигиталната грамотност на учениците, да ги научи да разпознават онлайн рисковете и да изграждат безопасно поведение в интернет пространството.
Занятията се провеждат в интерактивна форма, адаптирана към възрастта на участниците, и включват дискусии, реални казуси и прожекция на краткия филм "Киберпрестъпност“.
