Тридесет и третото издание на Международният великденски фестивал започва в Босилеград. С откриване на колективна изложба с платна от петте издания на художествения пленер "Босилеград в цветове“, ще бъде открит фестивалът, съобщиха за ФОКУС организаторите..

За съботния ден е предвиден фолклорен концерт с участието на танцови състави от Комрат, Република Молдова, и Винга, Република Румъния. Специални гости на концерта ще бъдат танцьорите от ансамбъл "Здравец“ от София.

На връх Великден, след официалното откриване на фестивала, ще се проведат състезанията, а вечерта е предвиден рок концерт с участието на музиканти и вокалисти от музикалното училище Presto от Благоевград.

В понеделник босилеградчани и гостите на града ще се потопят в мистичните гласове на трио "ИДНА“. Във вторник на босилеградска сцена ще се представят актьорите от НТ "Иван Вазов“ с постановката "Бултериер“.

Фестивалът ще завърши в сряда с организирана екскурзия до Рилския манастир.