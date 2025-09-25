ЗАРЕЖДАНЕ...
|Старт на социална кампания в Кюстендил
В нея се включват ръководството и служителите на Община Кюстендил, младежите от Консултативния съвет към Община Кюстендил и екипът на Младежки център – Кюстендил. Те ще посетят адресите на десетки нуждаещи се хора, за да им доставят топли печива, кюстендилски плодове и сокове, произведени от благата на Овощната градина на България.
"Щастлив съм, че Празникът на плодородието не е събитие, което се случва само в центъра на града, а достига до всеки дом. Истинската стойност на празника е в това да споделим обич, внимание и подкрепа с хората, които най-много се нуждаят от тях“, подчерта кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.
Кампанията ще продължи до края на седмицата. Доброволците, заедно с ръководството и служителите на Община Кюстендил, ще посетят домовете на хора в нужда в кюстендилските села Лозно, Катрище, Богослов, Раждавица, Пиперков чифлик и други.
