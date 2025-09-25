© Фокус виж галерията Община Кюстендил продължава политиката, насочена към хората в неравностойно положение, предаде "Фокус“. В навечерието на Празника на плодородието той излиза извън пределите на централния площад. Чрез социалната кампания "Празник на плодородието за всички“ овощното богатство и духът на празника достигат и до хората в нужда – в града и в най-отдалечените кюстендилски села. Кампанията се провежда под патронажа на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.



В нея се включват ръководството и служителите на Община Кюстендил, младежите от Консултативния съвет към Община Кюстендил и екипът на Младежки център – Кюстендил. Те ще посетят адресите на десетки нуждаещи се хора, за да им доставят топли печива, кюстендилски плодове и сокове, произведени от благата на Овощната градина на България.



"Щастлив съм, че Празникът на плодородието не е събитие, което се случва само в центъра на града, а достига до всеки дом. Истинската стойност на празника е в това да споделим обич, внимание и подкрепа с хората, които най-много се нуждаят от тях“, подчерта кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.



Кампанията ще продължи до края на седмицата. Доброволците, заедно с ръководството и служителите на Община Кюстендил, ще посетят домовете на хора в нужда в кюстендилските села Лозно, Катрище, Богослов, Раждавица, Пиперков чифлик и други.