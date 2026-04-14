От днес започват обработки срещу кърлежи на тревните площи на територията на община Сандански. От общинската администрация уведомяват жителите, че дейностите ще се извършват по следния график:
от 19:00 ч. - в населените места на общината;
след 22:30 ч. – в град Сандански.
При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще бъдат отложени и ще продължат през следващите дни.
Ще се използват разрешени биоцидни препарати в препоръчителните концентрации.
От Община Сандански призовават пчеларите в засегнатите райони временно да ограничат полета на пчелите в посочените часове.
