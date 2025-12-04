ЗАРЕЖДАНЕ...
Старт на енергиен проект в социалните услуги на Кюстендил
Проектът цели повишаване на енергийната ефективност и автономността на 11 сгради, в които се предоставят 12 социални услуги, чрез изграждане на фотоволтаични системи за собствено потребление. Очаква се потреблението на първична енергия да бъде намалено с минимум 30% годишно, което ще доведе и до значително ограничаване на въглеродните емисии. Проектът предвижда и закупуването на електрически автомобил, както и изграждане на зарядна станция, които ще подобрят мобилността и достъпа до услугите, особено за мобилните екипи, работещи в отдалечени населени места.
Сред основните дейности е инсталирането на общо 12 фотоволтаични системи с мощност между 15 и 30 kW в сгради на социални услуги в Кюстендил и селата Лозно, Копиловци и Вратца. Обектите включват дневни центрове, центрове за рехабилитация и интеграция, центрове за настаняване от семеен тип за лица с увреждания, центрове за работа с деца на улицата и други.
Закупуването на електрически автомобил и изграждането на зарядна станция с капацитет минимум 22 kW ще подобрят значително мобилността на социалните екипи. Това ще осигури по-бързо, лесно и устойчиво обслужване на потребителите, като същевременно намали разходите за гориво и поддръжка.
Очакваните резултати включват повишена енергийна независимост на социалните услуги, намалени разходи за електроенергия, намалени въглеродни емисии и подобрена дългосрочна устойчивост на инфраструктурата в съответствие с принципите на DNSH, REPowerEU и Зелената сделка на ЕС. Персоналът ще придобие и нови умения за работа с електромобил и зарядна инфраструктура.
Общата стойност на проекта е 887 165,12 лв., а срокът за изпълнение е 7 месеца – до 30 юни 2026 г.
Инициативата представлява важна стъпка към по-устойчиво, нисковъглеродно и модерно развитие на социалните услуги в Община Кюстендил, като съчетава иновации в енергетиката и мобилността с подобряване на качеството на социалната грижа.
