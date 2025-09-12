Новини
Стана ясна причината за катастрофата в Конявската планина
Автор: Венцислав Илчев 12:08Коментари (0)57
© Фокус
Архив
Двама водачи на моторни превозни средства са пострадали при възникналата катастрофа на пътя Кюстендил – София, в Конявската планина, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Пътния инцидент е между 3 автомобила.

39-годишният шофьор е загубил контрол над автомобила си и е ударил последователно две коли, управлявани от 59-годишен мъж и 46-годишен мъж.

Водачите и пътниците са закарани в кюстендилската болница – пътничка е с гръдна травма и счупен нос, единият от шофьорите е с порезна рана на главата. Останалите участници в произшествието са прегледани и освободени за домашно лечение. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.






