Срещи в Кюстендил с наследниците на героите от 13-ти Рилски полк
Автор: Венцислав Илчев 08:32Коментари (0)85
© Фокус
Архив
Народно читалище "Ген. Владимир Заимов 2013“ –Кюстендил с голямо вълнение и гордост поставя началото на срещите с наследниците на 13-ти пехотен Рилски полк. Тези срещи ще бъдат част от поредицата инициативи, посветени на 140-годишнината от създаването на полка, съобщи за "Фокус“ Цветомира Маринова, председател на читалището.

Началото на честванията бе дадено на 19 октомври– в деня на полковия празник и връчването на полковото знаме – символ на чест, героизъм и жертвоготовност. Ден, изпълнен с емоции и признателност, който напомни за важността на миналото и за ролята на полка в историята на Кюстендил и България.

"Предстоящите срещи, чието начало се поставя тази вечер от 17.30 часа, ще бъдат не по-малко вълнуващи. Те имат за цел не само да почетат паметта на онези, които са се сражавали за свободата на страната, но и да изразят уважението и признателността към тях. Всеки от наследниците на тези героични воини носи в себе си частица от историята, която ни обединява. Заедно с тях ще разкажем тези истории и ще ги съхраним за бъдещите поколения“, каза председателят на читалището.

Срещите ще се провеждат два пъти месечно – в първата и третата сряда на месеца, от 17.30 часа, в Клуба на запасните офицери в Кюстендил. Това ще бъде мястото, където хората ще се събират, ще споделят спомени и ще пазят жива паметта за героите на 13-ти пехотен Рилски полк.

Маринова подчерта, че всички инициативи се осъществяват под патронажа на кмета на Община Кюстендил. В рамките на честванията предстоят още редица събития, сред които конкурс за ученици от 1. до 12. клас, посветен на историята и значението на полка. Конкурсът ще даде възможност на децата да изразят своето виждане за героичното минало, а най-добрите творби ще бъдат отличени и включени в специален сборник, който ще се съхрани като част от културното наследство на града.

След приключване на честванията ще бъде издаден и сборник с разкази, снимки и документи, предоставени от наследниците на участниците в полка. Това издание ще бъде символ на признание към тях и към полка, оставил траен отпечатък в историята на България.

"Нека предстоящите срещи бъдат изпълнени с гордост, благодарност и признание към всички, които са били част от този славен полк. Заедно ще направим така, че паметта за тях да остане жива за поколения напред“, заяви още Цветомира Маринова.

Тя призова наследниците на воините от 13-ти пехотен Рилски полк да се свържат с читалището и да станат част от инициативата. Контакт може да бъде направен в Клуба на СОСРЗ – гр. Кюстендил, ул. "Хаджи Йоаким“ № 20, в работни дни от 10:00 до 13:00 ч., както и на имейл cvete76@abv.bg.






