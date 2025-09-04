ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Среща заради водния проблем в Кюстендил
Областният управител откри срещата и благодари на всички кметове и институции за ангажираността. Инж. Чимев подчерта, че проблемът с водоснабдяването е дългогодишен и ясен на всички, а климатичните промени и засушаването са другият сериозен фактор.
Той отчете, че по темата, макар и бавно, има развитие и даде за пример помпена станция “Таушаница", водохващане “Робовица", ремонтът на водопреносната мрежа в Самораново, както и други одобрени проекти за подмяна на ВиК мрежа. “Това е резултат от съвместната работа на регионалните институции и местните народни представители, както и с подкрепата на централната власт", каза областният управител на Кюстендил.
Той подчерта, че общините трябва да са единни, за да се решават проблемите своевременно и даде за пример разрешителното за водоползване на Рила, Бобошево и Кочериново. Инж. Чимев акцентира и върху определянето на краткосрочни мерки, които също са от съществено значение.
Всички присъстващи на срещата бяха категорични, че мерки трябва да се вземат единно, защото климатът се променя и не се очаква следващите години да са много валежни. Кметовете и ангажираните по темата институции обърнаха внимание, че проблемите в почти всички населени места са идентични: намален дебит на водоизточниците, големи загуби по мрежата - вътрешна и довеждаща такава, необходимост от ремонт на основни речни водохващания, кражби на вода и т.н.
За община Кюстендил в дългосрочен план е ключово изграждането на язовир “Кюстендил". Относно община Дупница положителното е, че в момента се работи по изграждане на резервно захранване от помпената станция до разпределителни шахти на Дренски рид, а през летните месеци Дупница може да разчита и на водоподаване от язовирите “Калин" и “Карагьол". За община Бобов дол най-големият проблем е в с. Новоселяне, където дебитът на основния водоизточник е критично нисък, както и липсата на резервна помпа за обезпечаване нуждите на общината.
Общините Кочериново, Рила и Бобошево имат възможност за захранване от комплексните язовири “Калин" и “Карагьол", но проблем се явява довеждащата инфраструктура. Проблемите напоследък са от честите аварии на довеждащия водопровод и, ако се намалят загубите, ще се реши проблемът и на трите общини.
Община Невестино се захранва от речно водохващане “Ореховица", което е с много променлив дебит. Община Трекляно също е с намален дебит на водоизточниците. Единствено в община Сапарева баня трудности с водоснабдяването не се наблюдават. Само през почивните дни, когато туристите са два пъти повече от местните жители, има известен недостиг, но вече се кандидатства за алтернативни водохващания.
Кметовете обясниха, че се разчита на спешни мерки от страна на държавните институции и на финансиране. “Проявено разбиране за проблемите на областта от страна на МРРБ, МОСВ и Вик Холдинга ще бъде от полза", изразиха мнение общинските кметове. Относно аварийните екипи на ВиК следва да се потърси вариант за увеличаване на броя им.
Инж. Чимев предложи всяка една община да предостави на Областна управа краткосрочни и дългосрочни проблеми за решаване. “Данните ще бъдат обработени и ще бъдат набелязани мерки, с разписани ангажименти и срокове", увери инж. Чимев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 153
|предишна страница [ 1/26 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
10:07 / 02.09.2025
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
15:41 / 02.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: