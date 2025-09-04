© Фокус виж галерията Областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев инициира работна среща с кметове на общини и регионални институции във връзка с трайното засушаване и множеството сигнали за липса или недостиг на питейна вода в областта, предаде "Фокус“. В работната среща се включиха още директорът на БД "Западнобеломорски район“ и представители на "Български ВиК Холдинг“.



Областният управител откри срещата и благодари на всички кметове и институции за ангажираността. Инж. Чимев подчерта, че проблемът с водоснабдяването е дългогодишен и ясен на всички, а климатичните промени и засушаването са другият сериозен фактор.



Той отчете, че по темата, макар и бавно, има развитие и даде за пример помпена станция “Таушаница", водохващане “Робовица", ремонтът на водопреносната мрежа в Самораново, както и други одобрени проекти за подмяна на ВиК мрежа. “Това е резултат от съвместната работа на регионалните институции и местните народни представители, както и с подкрепата на централната власт", каза областният управител на Кюстендил.



Той подчерта, че общините трябва да са единни, за да се решават проблемите своевременно и даде за пример разрешителното за водоползване на Рила, Бобошево и Кочериново. Инж. Чимев акцентира и върху определянето на краткосрочни мерки, които също са от съществено значение.



Всички присъстващи на срещата бяха категорични, че мерки трябва да се вземат единно, защото климатът се променя и не се очаква следващите години да са много валежни. Кметовете и ангажираните по темата институции обърнаха внимание, че проблемите в почти всички населени места са идентични: намален дебит на водоизточниците, големи загуби по мрежата - вътрешна и довеждаща такава, необходимост от ремонт на основни речни водохващания, кражби на вода и т.н.



За община Кюстендил в дългосрочен план е ключово изграждането на язовир “Кюстендил". Относно община Дупница положителното е, че в момента се работи по изграждане на резервно захранване от помпената станция до разпределителни шахти на Дренски рид, а през летните месеци Дупница може да разчита и на водоподаване от язовирите “Калин" и “Карагьол". За община Бобов дол най-големият проблем е в с. Новоселяне, където дебитът на основния водоизточник е критично нисък, както и липсата на резервна помпа за обезпечаване нуждите на общината.



Общините Кочериново, Рила и Бобошево имат възможност за захранване от комплексните язовири “Калин" и “Карагьол", но проблем се явява довеждащата инфраструктура. Проблемите напоследък са от честите аварии на довеждащия водопровод и, ако се намалят загубите, ще се реши проблемът и на трите общини.



Община Невестино се захранва от речно водохващане “Ореховица", което е с много променлив дебит. Община Трекляно също е с намален дебит на водоизточниците. Единствено в община Сапарева баня трудности с водоснабдяването не се наблюдават. Само през почивните дни, когато туристите са два пъти повече от местните жители, има известен недостиг, но вече се кандидатства за алтернативни водохващания.



Кметовете обясниха, че се разчита на спешни мерки от страна на държавните институции и на финансиране. “Проявено разбиране за проблемите на областта от страна на МРРБ, МОСВ и Вик Холдинга ще бъде от полза", изразиха мнение общинските кметове. Относно аварийните екипи на ВиК следва да се потърси вариант за увеличаване на броя им.



Инж. Чимев предложи всяка една община да предостави на Областна управа краткосрочни и дългосрочни проблеми за решаване. “Данните ще бъдат обработени и ще бъдат набелязани мерки, с разписани ангажименти и срокове", увери инж. Чимев.