Среща за партньорството училище – семейство в Бобов дол
Основен акцент беше поставен върху работата с родителите и превенцията на отпадането от образователната система. По темата "Защо трябва да идвам на училище“ лектор беше Катя Димитрова – регионален координатор на Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе“.
Срещата е част от образователен пакет, насочен към активизиране и цялостна подкрепа на ученици и родители, с фокус върху повишаване на мотивацията за редовно посещение на училище.
В рамките на втората тема – "Активизиране на родителите и предотвратяване на отпадането от училище“, училищният екип на СУ "Христо Ботев“ участва в педагогическа практика, насочена към ефективна комуникация и сътрудничество с родителската общност. Обсъдени бяха основните причини за затрудненията във взаимодействието с родителите, както и конкретни подходи и методи за тяхното преодоляване.
