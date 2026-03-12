Представители на общинските съвети на Кюстендил и Крива Паланка ще проведат съвместна среща заедно с ръководствата на двете общини, предаде. Заседанието е насрочено за 11.00 часа в залата на Младежки център – Кюстендил.По време на срещата ще бъдат обсъдени възможностите за развитие на сътрудничеството между двете общини в области като икономика, туризъм, образование, културен обмен и трансгранични проекти. В рамките на програмата ще бъде представена и информация за текущи инициативи и проекти, насочени към развитието на региона и подобряване на свързаността между двете съседни общини.В рамките на срещата ще бъде разгледана и възможността за предприемане на съвместни инициативи, както и подготовката на актове за по-тясно институционално сътрудничество между двете общини.Основната цел на форума е да бъдат насърчени добросъседските отношения и да се създадат нови възможности за съвместни инициативи в интерес на местните общности.Сред обсъжданите идеи е и подписването на меморандум за сътрудничество между Община Кюстендил и Община Крива Паланка, както и стартиране на процедура по побратимяване между двата града.