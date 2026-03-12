ЗАРЕЖДАНЕ...
Среща в Кюстендил за по-тясно сътрудничество с Крива Паланка
По време на срещата ще бъдат обсъдени възможностите за развитие на сътрудничеството между двете общини в области като икономика, туризъм, образование, културен обмен и трансгранични проекти. В рамките на програмата ще бъде представена и информация за текущи инициативи и проекти, насочени към развитието на региона и подобряване на свързаността между двете съседни общини.
В рамките на срещата ще бъде разгледана и възможността за предприемане на съвместни инициативи, както и подготовката на актове за по-тясно институционално сътрудничество между двете общини.
Основната цел на форума е да бъдат насърчени добросъседските отношения и да се създадат нови възможности за съвместни инициативи в интерес на местните общности.
Сред обсъжданите идеи е и подписването на меморандум за сътрудничество между Община Кюстендил и Община Крива Паланка, както и стартиране на процедура по побратимяване между двата града.
