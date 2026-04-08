Фондация "Нана Гладуиш – Една от 8“ ще проведе безплатна среща в Кюстендил в подкрепа на жени с диагноза рак на гърдата. За ФОКУС от Община Кюстендил съобщиха, че инициативата е част от мобилната програма "Сърдечни приятелки“ и ще се състои на 20 април от 17.00 до 19:00 часа във Възрожденско училище.

Събитието е насочено към жени от Кюстендил и региона, които в момента преминават през лечение, в ремисия са или живеят с прогресираща форма на заболяването. Участието е напълно безплатно, но изисква предварително записване.

Фондацията, създадена от телевизионната водеща Нана Гладуиш, вече повече от десетилетие предоставя психологическа, информационна и практическа подкрепа на жени, засегнати от заболяването, и се утвърждава като една от най-активните пациентски организации в страната.

В рамките на двучасовата програма "Живот с рак на гърдата“ участничките ще получат ценна информация за различните аспекти на живота с диагнозата – лечение, възстановяване, както и емоционалните и социалните предизвикателства. Ще бъдат представени видеоматериали с отговори от специалисти по онкология, гинекология и физиотерапия, а присъстващите ще могат да зададат своите въпроси и да получат индивидуални насоки.

По време на срещата ще бъде осигурена и допълнителна подкрепа под формата на безплатни информационни материали, както и специализирани продукти – тюрбани, сутиени след мастектомия и възможност за заявяване на комплекти с аксесоари, необходими при лечение.

Записването за участие става на телефон 0878 16 17 18, всеки делничен ден между 10.30 и 16.00 часа.

Срещата в Кюстендил е част от мисията на фондацията да покаже, че никоя жена не трябва да преминава сама през диагнозата, като предлага подкрепа лице в лице – с внимание, разбиране и грижа.