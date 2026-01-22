ЗАРЕЖДАНЕ...
Среща с потомци на воини от 13-и пехотен Рилски полк
Днешният представен наследник беше Стойна Салтирова Веселинова – потомка на няколко участници в полка и носител на дълбока семейна памет, белязана от героизъм, саможертва и вярна служба към Родината.
Стойна Веселинова разказа за баща си Салтир Георгиев Стоименов от село Червена ябълка, роден на 10 март 1922 г., който постъпва в 13-и пехотен Рилски полк през 1940 г. Той служи в полка, преминава в запас и отново е призоваван, като общо службата му продължава близо четири години. При постъпването му в полка неговият баща, родом от село Саса, дарява вол за храна на войниците – жест, който говори за духа на онова време и за всеотдайността към българската армия.
С особено вълнение Стойна Веселинова сподели и за героите от двете си родови линии. Дядото по майчина линия – Николчо Кръстев, е участник в битката при Булаир и по щастлива съдба се завръща жив. Не такава обаче е съдбата на другия ѝ род – дядото на съпруга ѝ Цанко Веселинов, чийто баща Веселин Стоичев Лазаров загива именно при битката при Булаир, оставяйки името си завинаги сред героите, дали живота си за България.
Разказът на Стойна Веселинова беше изпълнен с умиление и насълзени очи. Тя сподели личен и дълбоко човешки спомен – при нейното раждане баща ѝ е бил на фронта, а майка ѝ всеки ден се молела той да се завърне жив и здрав, за да види детето си. "Трудни, но славни времена“ – така тя описа съдбата на своето семейство и на цялото поколение, белязано от войните.
Във вените на Стойна Салтирова Веселинова тече героичната кръв на хора, които са служили вярно на Родината и са дали най-ценното – живота си. Срещата още веднъж показа колко важно е да се съхраняват тези лични истории, защото именно чрез тях историята на 13-и пехотен Рилски полк остава жива и истинска.
Срещите с наследници, организирани от НЧ "Ген. Владимир Заимов 2013“, продължават да бъдат силен мост между миналото и настоящето – мост на памет, признателност и българска гордост.
