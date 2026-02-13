ЗАРЕЖДАНЕ...
Среща с наследници на Железния полк съхрани паметта за бойната слава
Рангел Татарски е роден на 8 септември 1896 г. в село Стенско, Кюстендилско. Още 16-годишен заминава доброволец на фронта и участва в тежки сражения, запомнен от бойните си другари като смел и решителен воин. В едно от тях, като водач на разузнавателен отряд, оцелява под артилерийски обстрел, след като дава обет да посвети живота си на служба в името на вярата и общността.
След войните остава в армията, става най-младият знаменосец на полка и е отличен с Орден за храброст – I степен, Орден за военни заслуги и още редица отличия. Пенсионира се едва на 40 години.
Завръща се в родното си село, където повече от четири десетилетия служи безвъзмездно като църковен настоятел. Грижи се за храма и гробищния парк, които превръща в подредено и достойно място за поклон. Оставя след себе си пример за чест, дълг и родолюбие.
Спомените за него бяха споделени от неговия внук – д-р Станимир Герасимов Наков, специалист по ортопедия и травматология. Разказът му прозвуча като урок по памет и отговорност към историята.
Срещата завърши с минута мълчание в чест на героите от Железния полк. Следващото събитие ще се състои на 25 февруари от 17.30 часа в клуба на СОСЗР.
