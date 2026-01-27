Във Възрожденското училище се състоя представянето на детската книга "Борко, палавият послушко“ от поета Георги Славчев, предаде. Събитието беше организирано от Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“. Авторът, познат с богатото си поетично творчество, този път насочва вниманието си към най-малките читатели.Вдъхновена от топлата връзка с неговия внук Борко, книгата разказва с чувство за хумор и мъдрост за детския свят – такъв, какъвто го обичаме: искрен, палав и добросърдечен. Стиховете носят едновременно радост и поука, превръщайки четенето в истинско преживяване както за деца, така и за възрастни.Събитието се превърна в истински празник за малки и големи – родители, учители и всички, които вярват, че добрата поезия възпитава, вдъхновява и няма възраст.Специално участие в програмата взе вокална група "Калпазани“ при ОУ "Св. Паисий Хилендарски“ с ръководител Лилия Александрова. С музика и рецитация на стихове от книгата младите изпълнители допринесоха за празничната атмосфера и пренесоха публиката в забавния свят на Борко.Организаторите изразиха благодарност към ВГ "Калпазани“ за вдъхновяващото участие и емоционалното преживяване.