Среща с детската книга "Борко, палавият послушко" в Кюстендил
Вдъхновена от топлата връзка с неговия внук Борко, книгата разказва с чувство за хумор и мъдрост за детския свят – такъв, какъвто го обичаме: искрен, палав и добросърдечен. Стиховете носят едновременно радост и поука, превръщайки четенето в истинско преживяване както за деца, така и за възрастни.
Събитието се превърна в истински празник за малки и големи – родители, учители и всички, които вярват, че добрата поезия възпитава, вдъхновява и няма възраст.
Специално участие в програмата взе вокална група "Калпазани“ при ОУ "Св. Паисий Хилендарски“ с ръководител Лилия Александрова. С музика и рецитация на стихове от книгата младите изпълнители допринесоха за празничната атмосфера и пренесоха публиката в забавния свят на Борко.
Организаторите изразиха благодарност към ВГ "Калпазани“ за вдъхновяващото участие и емоционалното преживяване.
/
