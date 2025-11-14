ЗАРЕЖДАНЕ...
Среща с Росен Карамфилов – между думите и музиката в Кюстендил
© Фокус
По време на срещата ще бъде представен новият роман на автора – "Ана“, книга, отличаваща се с човечност, чувствителност и силно психологическо присъствие. Романът носи характерния почерк на Карамфилов – съчетание от нежност, болка и искрени прозрения.
Гостите ще имат възможност да се докоснат и до новите рок балади на автора – музика, в която думите се превръщат в акорди, а песните звучат като лична изповед.
Събитието обещава вечер, наситена с слово, музика и емоции, които срещат публиката с един от най-разпознаваемите съвременни български творци.
Още от категорията
/
Бързи действия на полицията в Разлог! Разкриха мъже, открили чанта с пари и изтеглили пари от намиращи се в нея дебитни карти
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Ученици от Кюстендил сред победителите в "Посланици на здравето"
17:02 / 13.11.2025
Кметът на Разлог ще кумува 113 сватби!
17:03 / 13.11.2025
Кметове и общински съветници на среща в Сандански! Ето защо
17:02 / 13.11.2025
Община Дупница стартира номинациите за "Личност на годината"
15:40 / 13.11.2025
В Сапарева баня ще ремонтират улици и тротоари
14:58 / 13.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.