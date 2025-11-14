В Кюстендил предстои литературно-музикална среща с поета, писателя и музиканта Росен Карамфилов – творец, известен със способността си да превръща личната болка в силно и въздействащо изкуство, предаде. Събитието ще се проведе от 17.30 часа в Младежкия център в Кюстендил, който за една вечер ще се превърне в сцена на вдъхновение и дълбока емоционалност. Организатори са читалище "Асклепион 1998“ и Младежкият център.По време на срещата ще бъде представен новият роман на автора – "Ана“, книга, отличаваща се с човечност, чувствителност и силно психологическо присъствие. Романът носи характерния почерк на Карамфилов – съчетание от нежност, болка и искрени прозрения.Гостите ще имат възможност да се докоснат и до новите рок балади на автора – музика, в която думите се превръщат в акорди, а песните звучат като лична изповед.Събитието обещава вечер, наситена с слово, музика и емоции, които срещат публиката с един от най-разпознаваемите съвременни български творци.