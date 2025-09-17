Спряха търговията с грозде в центъра на Дупница

© Фокус В Дупница регламентираха търговска площ за покупко-продажба на грозде, предаде "Фокус“. Броени дни преди настъпването на астрономическата есен, в града започва масовата търговия със сочния плод. С цел повече удобство за търговците и клиентите, както и за да се осигури спокойствие на хората, живеещи в централната градска част, Община Дупница регламентира продажбата на грозде да се осъществява на вече обособения терен на улица "Патриарх Евтимий“, преди подстанция "Марек“ в посока парк "Рила“.



Временният пазар беше създаден още миналата година, за да предостави повече удобства за търговците, да улесни достъпа на клиентите, както и да реши проблемите с мръсотията и неприятната миризма, възникващи при разположението на сергиите в централната градска част.



От Общината напомнят, че продажбата на грозде на други, нерегламентирани за целта места, е забранена. Нарушителите ще бъдат санкционирани.