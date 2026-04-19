В две избирателни секции на територията на община Кюстендил е преустановено машинното гласуване. От Районната избирателна комисия съобщиха за ФОКУС, че е взето решение изборният процес в тези секции да продължи с хартиени бюлетини.

В хода на изборния ден РИК – Кюстендил е разгледала няколко сигнала и жалби. Един от тях е бил свързан с параван в изборно помещение, който според подателя не отговарял на изискванията. При извършената проверка на място не са установени нарушения.

Подаден е и сигнал за член на секционна избирателна комисия, който е чел на глас лични данни на гласуващи. Практиката е била незабавно прекратена след указания от комисията.

Друг сигнал е касаел откъснати бюлетини, съхранявани под бюро в секция. Проверката е установила, че става въпрос за механично увредени хартиени бюлетини. Дадени са указания увредените бюлетини от кочана да се сгънат по подходящ начин и да се опишат като увредени/унищожени.

Постъпило е и оплакване за струпване на хора в изборно помещение. При проверката е установено, че вътре има предимно наблюдатели и застъпници. Опашката от чакащи е пред входната врата на СИК.