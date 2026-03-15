Спортното училище "Васил Левски“ в Кюстендил проведе специализирано обучение за треньори, посветено на съвременните подходи за периодизация и контрол на спортната подготовка, предаде ФОКУС. В инициативата взеха участие преподаватели и треньори от различни видове спорт, които имаха възможност да обменят опит и да се запознаят с нови методики за планиране и управление на тренировъчния процес.

По време на обучението бяха разгледани основните принципи на периодизацията на тренировките, структурирането на подготовката в различни тренировъчни цикли, както и начините за проследяване на физическото състояние и спортната форма на състезателите. Специален акцент беше поставен върху използването на обективни показатели и съвременни средства за мониторинг и анализ на тренировъчните натоварвания.

Треньорите от различните спортове обсъдиха добри практики при планирането на годишния тренировъчен процес, превенцията на претрениране и ролята на системния контрол при постигане на устойчиви спортни резултати. В рамките на обучението бяха представени и практически примери за прилагане на различни модели на периодизация в подготовката на ученици-спортисти.

Обучението беше водено от проф. Даниела Дашева, д.н., заместник-министър на младежта и спорта. Инициативата получи подкрепата и на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Ръководството на училището подчерта значението на подобни обучения за повишаване квалификацията на треньорите и за прилагането на научно обосновани подходи в тренировъчната дейност. Инициативата е част от усилията на училището да развива качествена и модерна спортна подготовка на своите ученици.