Спортното училище в Кюстендил награди своите шампиони
Церемонията започна тържествено с химна на Република България, след което Димитър Велинов поздрави младите спортисти с думи на подкрепа и увереност, че Кюстендил и България имат нужда от техния пример. Последва и приветствие от директора на училището – д-р Каролина Грозданова, която с гордост отбеляза, че учениците на Спортно училище "Васил Левски“ се доказват не само на спортната арена, но и извън нея, с талант и характер. Тя призова децата да бъдат здрави, упорити и единни, защото "Съединението прави силата“.
С много топли думи към младите състезатели се обърна и Цветелина Кирилова: "Скъпи кюстендилски деца, вие сте уникални таланти. Пожелавам ви още много шампионски титли“.
След официалните приветствия дойде най-очакваният момент – обявяването на най-добрите спортисти. В духа на признателност и уважение бяха представени момчетата и момичетата, които с ежедневен труд, дисциплина и желание пишат спортната история на училището.
В гимназиалния етап първото място спечели боркинята Вероника Стоилова, следвана от Цветан Йоанис-Николов и Велизар Стоянов, също представители на борбата. Почетната четвърта позиция зае борецът Дейвид Янакиев, а пето място получи каратистът Денис Априлов. Шестата позиция бе присъдена на Весислава Стоилова с борба, седмото място – на Микаела Крумова с карате, осмото – на грацията от художествената гимнастика Бианка Крумова, деветото – на каратистката Мария Магдалена Христова, а десето зае джудистът Васил Панайотов.
В прогимназиалния етап най-високо признание получи Георги Беловодски от клуба по скокове на батут, следван от каратиста Ивайло Адвокатов, бореца Марио Андонов, талантливия състезател по скокове на батут Александър Илчев и борецът Милен Стоилов.
За отбор на годината беше определен VII клас – отбор по футбол.
По време на церемонията бяха връчени и специални отличия: Иван Иванов получи награда за цялостен принос към училището, Виктор Атанасов беше обявен за "Най-талантлив ученик“, а Адриан Йорданов – за "Най-перспективен състезател“.
Треньорите също получиха заслужено признание за отдадеността си. Радослав Палчев бе отличен като "Треньор на годината“, Николай Наков получи приз за "Колективни спортове“, а Малинка Костова стана треньор на годината в прогимназиален етап. Награда за цялостен принос получи Кирил Мицов, а директорът д-р Каролина Грозданова връчи специална награда на Орнела Орлянова.
Церемонията премина в атмосфера на гордост, емоция и огромно уважение към труда на младите спортисти. Това са децата, които всяка сутрин тръгват към залите с мечти, амбиции и смелост – децата, които доказват, че в Спортното училище "Васил Левски“ победителите не се раждат случайно, а се изграждат с характер.
