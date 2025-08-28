Спортната база "Осогово" придобива нов облик

© Фокус Архив Изцяло нова спортна база ще има в скоро време Кюстендил. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов обобщи пред общинските съветници проектите, които ще бъдат реализирани в рамките на спортен комплекс "Осогово“, предаде "Фокус“. Кметът акцентира върху спечеления проект за основен ремонт на настилката на футболния терен, подмяна на седалките на стадиона и изграждане на нова ограда на комплекса“, финансиран от Министерство на младежта и спорта.



Съвсем скоро ще стартира реалното изпълнение на друг спечелен проект. Той включва голямата открита лекоатлетическа писта, изкуствено осветление и игрища за хвърляне на копие и диск. Тези игрища ще могат да се ползват и за тренировъчни терени по футбол.



Третият спечелен проект е за допълваща лекоатлетическа писта за загряване, осветлението ѝ, както и стрийт фитнес.



"Комбинацията от трите проекта на "Осогово“ ще направи една изцяло нова спортна база“, каза инж. Атанасов.



Кметът съобщи, че е изработен инвестиционен проект за спортната база на другия стадион – "Странджата“. Там се предвижда футболният терен да бъде променен, ще бъде изградена и спортна зала, както и паркинг. За този проект се търси финансиране.