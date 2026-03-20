Спортно училище "Васил Левски“ – Кюстендил и Община Кюстендил организират съвместен спортен празник, предаде. Той ще се проведе на 22 март от 11.30 часа в района на Базиликата на Хисарлъка.Събитието ще събере ученици, учители, треньори и граждани в духа на спорта и активния начин на живот. В програмата са включени щафетни игри с елементи от различни спортове, чрез които възпитаниците на спортното училище ще демонстрират своите умения.Предвидени са още състезателни игри, спортни предизвикателства и инициативи, насърчаващи движението и здравословния начин на живот сред младите хора.Организаторите канят всички жители и гости на Кюстендил да се включат и да подкрепят младите спортисти. Локацията – едно от емблематичните места в града, ще допринесе за празничната атмосфера.Инициативата е част от усилията за популяризиране на спорта сред децата и младежите и създаване на повече възможности за активен начин на живот.