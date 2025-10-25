ЗАРЕЖДАНЕ...
|Спортен дух и усмивки в Кюстендил за Световния ден на ходенето
Участниците бяха приветствани от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който пожела на всички здраве, усмивки и повече движение сред природата.
"Всяка крачка ни помага да бъдем по-здрави. А всяка крачка в Хисарлъка – освен че ни прави по-здрави, ни прави и по-щастливи сред този прекрасен боров въздух. Пожелавам ви преди всичко да бъдете здрави, усмихнати, отлични ученици и да се включвате в повече активности сред природата“, каза инж. Атанасов.
Събитието беше отворено за всички желаещи – без ограничения във възраст, пол или физическа подготовка. За участниците бяха осигурени поощрителни награди, които се раздадоха чрез томбола, а доброто настроение допълниха забавни игри и спортни викторини.
Основната цел на инициативата е популяризирането на системната физическа активност и особено на ходенето – като достъпен, здравословен и приятен начин за поддържане на добра физическа форма, работоспособност и дълголетие.
Проявата се организира от Община Кюстендил, съвместно с Българска федерация "Спорт за всички“ (БФСВ) и Общинския съвет по наркотични вещества – Кюстендил.
