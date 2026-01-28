ЗАРЕЖДАНЕ...
Спокойна е пътната обстановка в Кюстендилско към ГКПП – "Гюешево"
Граничните власти на Р Северна Македония пропускат леки автомобили, автобуси и автомобили, превозващи животни, лекарства, военна техника и бързо развалящи се храни. На територията на община Кюстендил – към 15.00 ч., на обособените места за изчакване има около 50 товарни автомобила. Няма товарни автомобили, които да престояват на пътното платно. Днес на работна среща при областния управител с представители на ОДМВР – Кюстендил, и ОПУ – Кюстендил е обсъдена както готовността да бъдат осигурени места за изчакване на товарни автомобили, пътуващи към РСМ, така и готовността пътищата да бъдат почиствани и да бъдат сведени до минимум предпоставките за пътни произшествия и затруднения за пътуващите.
На срещата инж. Методи Чимев – областен управител на Кюстендилска област, е изразил удовлетворение от предприетите действия от службите, имащи отношение към организацията на движението, благодарил е за координацията помежду им и е изразил готовност за незабавна намеса при възникване на необходимост, както и че контактът с РДГП – Кюстендил, е постоянен и информацията актуална.
