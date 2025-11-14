От полицейски служители на РУ-Банско е задържан 61-годишен мъж от гр. Добрич. Около 01:55 часа на 14.11.2025 г., водачът е спрян за проверка в района на ул. "Солун“ в Банско и с техническо средство е установено, че шофира с наличие на 2,19 промила алкохол в издишания от него въздух.По случая е образувано досъдебно производство.