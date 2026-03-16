Спипаха четирима за нерегламентирано каране на моторни шейни край хижа Беговица
В рамките на акцията в района на хижа Беговица бяха заловени четирима нарушители, срещу които са предприети съответните законови мерки.
Припомняме, че съгласно Плана за управление на НП "Пирин“ (Част 3, Глава 1, т.1, подточка 11) използването на моторизирани превозни средства, включително моторни шейни, е забранено. Изключения се допускат единствено при извършване на неотложни дейности в горите или при провеждане на спасителни акции.
Навлизането с подобна техника в парка не само нарушава закона, но и застрашава крехката екосистема и спокойствието на дивите животни през зимния сезон.
Контролните дейности в планината продължават. Призоваваме гражданите да бъдат отговорни и при забелязани нарушения да сигнализират на дежурния телефон: 0898 779 942 или на тел. 112.
