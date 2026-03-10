Около 18:30 часа на 09 март на пътя за местността "Бетоловото“, землището на град Разлог, от полицейски служители на РУ-Разлог е спрян лек автомобил, управляван от 38-годишен мъж от град Разлог.В хода на извършената проверка, в багажника на автомобила са открити да се превозват около 1,20 куб. м. дърва за огрев от речна ела, които са без поставена контролна марка и без съпровождащ превозен билет.По случая е взето отношение по компетентност от служители на РДГ-Благоевград. Уведомена е компетентната прокуратура.