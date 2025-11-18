На 17 ноември 2025 г. полицейски служители от РУ-Гоце Делчев извършват проверка в жилище в града, обитавано от 41-годишен мъж.В имота органите на реда откриват около 9,7 грама марихуана, около 239 грама амфетамин, както и електронна везна.За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.