Спипаха 41-годишен мъж в Гоце Делчев с наркотици
В имота органите на реда откриват около 9,7 грама марихуана, около 239 грама амфетамин, както и електронна везна.
За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.
